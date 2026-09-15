ua en ru
Вт, 15 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Україна очікує на більшу допомогу для ЗСУ від партнерів, ніж цього року, - Корецький

23:09 15.09.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
Україна очікує на більшу допомогу для ЗСУ від партнерів, ніж цього року, - Корецький Фото: Прем'єр-міністр України Сергій Корецький (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Сили оборони України потребують значної фінансової підтримки у наступному році. Частину з необхідних коштів нададуть країни-партнери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького у Telegram.

Допомога партнерів для ЗСУ

Корецький зазначив, що лише на оборону в проєкті бюджету на 2027 рік передбачено 4 трильйона 885 мільярдів гривень.

"Це майже 44% ВВП", - уточнив він.

За його словами, додатково партнери надають Україні матеріально-технічну допомогу:

  • ракети,
  • зброю,
  • техніку,
  • снаряди,
  • засоби ураження та інше.

Проте уряд розраховує, що ця допомога складе не менше 1 трильйона гривень.

"І це навіть більше, ніж цього року", - каже прем'єр.

Проте він наголосив, що потреби Сил оборони на 2027 рік значно вищі.

"Вартість війни стає дорожчою. Працюємо над фіналізацією точних розрахунків", - повідомив Корецький.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство фінансів оприлюднило проєкт держбюджету на 2027 рік з рекордними видатками на оборону та підвищенням зарплат вчителям і лікарям.

Так, доходи бюджету у 2027 році заплановані на рівні 5 трильйонів 648 мільярдів гривень.

Крім того, Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет на 2027 рік. Пріоритетом є фінансування сектору безпеки та оборони.

Також повідомлялося, що міністр фінансів Сергій Марченко раніше попереджав, що соціальні виплати можуть затримати. Це станеться, якщо Рада не ухвалить закони, необхідні для отримання фінансування від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Сергій Корецький
Новини
Захист залізниці, АЗС та критичних підприємств від обстрілів посилять, - Зеленський
Захист залізниці, АЗС та критичних підприємств від обстрілів посилять, - Зеленський
Аналітика
"Одноразові агенти" та підпали: як Росія веде диверсійну війну в ЄС і чим відповідає Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна "Одноразові агенти" та підпали: як Росія веде диверсійну війну в ЄС і чим відповідає Європа