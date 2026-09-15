Україна очікує на більшу допомогу для ЗСУ від партнерів, ніж цього року, - Корецький
Сили оборони України потребують значної фінансової підтримки у наступному році. Частину з необхідних коштів нададуть країни-партнери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького у Telegram.
Допомога партнерів для ЗСУ
Корецький зазначив, що лише на оборону в проєкті бюджету на 2027 рік передбачено 4 трильйона 885 мільярдів гривень.
"Це майже 44% ВВП", - уточнив він.
За його словами, додатково партнери надають Україні матеріально-технічну допомогу:
- ракети,
- зброю,
- техніку,
- снаряди,
- засоби ураження та інше.
Проте уряд розраховує, що ця допомога складе не менше 1 трильйона гривень.
"І це навіть більше, ніж цього року", - каже прем'єр.
Проте він наголосив, що потреби Сил оборони на 2027 рік значно вищі.
"Вартість війни стає дорожчою. Працюємо над фіналізацією точних розрахунків", - повідомив Корецький.
Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство фінансів оприлюднило проєкт держбюджету на 2027 рік з рекордними видатками на оборону та підвищенням зарплат вчителям і лікарям.
Так, доходи бюджету у 2027 році заплановані на рівні 5 трильйонів 648 мільярдів гривень.
Крім того, Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет на 2027 рік. Пріоритетом є фінансування сектору безпеки та оборони.
Також повідомлялося, що міністр фінансів Сергій Марченко раніше попереджав, що соціальні виплати можуть затримати. Це станеться, якщо Рада не ухвалить закони, необхідні для отримання фінансування від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду.