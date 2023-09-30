Україна обов'язково стане донором глобальної безпеки, - Зеленський
Україна у майбутньому завдяки оборонно-промисловому комплексу стане донором глобальної безпеки. Тому що стане ключовим виробником оборонних систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
Зокрема, Зеленський підбив підсумки першого Форуму оборонних індустрій. У його рамках Україна уклала низку угод про спільні виробництва з партнерами, обмін технологіями, виробництво боєприпасів, дронів і так далі.
За його словами, згодом Україна вийде на максимум збройової потужності, і всі найсильніші країни співпрацюватимуть з нею.
"Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем... Зараз - і маємо говорити про це відверто - Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і обов'язково стане донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній індустрії. Завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу", - додав президент.
Нагадаємо, у Києві днями пройшов Форум оборонних індустрій та було створено альянс, до якого увійшли 38 компаній із 19 країн.
У його рамках було підписано кілька угод. Наприклад, Чехія вирішила передати Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2.
Крім того, Франція пообіцяла поставити додаткові самохідні системи Ceasar.
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