Україна обов'язково стане донором глобальної безпеки, - Зеленський

Україна у майбутньому завдяки оборонно-промисловому комплексу стане донором глобальної безпеки. Тому що стане ключовим виробником оборонних систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Зокрема, Зеленський підбив підсумки першого Форуму оборонних індустрій. У його рамках Україна уклала низку угод про спільні виробництва з партнерами, обмін технологіями, виробництво боєприпасів, дронів і так далі.

За його словами, згодом Україна вийде на максимум збройової потужності, і всі найсильніші країни співпрацюватимуть з нею.

"Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем... Зараз - і маємо говорити про це відверто - Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати і обов'язково стане донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній індустрії. Завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу", - додав президент.