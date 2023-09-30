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Украина обязательно станет донором глобальной безопасности, - Зеленский

Киев, Суббота 30 сентября 2023 21:23
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Украина обязательно станет донором глобальной безопасности, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Украина в будущем благодаря оборонно-промышленному комплексу станет донором глобальной безопасности. Потому что станет ключевым производителем оборонных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

В частности, Зеленский подвел итоги первого Форума оборонных индустрий. В его рамках Украина заключила ряд соглашений о совместных производствах с партнерами, обмене технологиями, производстве боеприпасов, дронов и так далее.

По его словам, со временем Украина выйдет на максимум оружейной мощности, и все сильнейшие страны будут с ней сотрудничать.

"Наше государство станет одним из ключевых мировых производителей оружия и оборонных систем... Сейчас - и должны говорить об этом откровенно - Украина является реципиентом, получателем помощи в безопасности. Но наше государство может стать и обязательно станет донором глобальной безопасности. В частности, благодаря нашей оборонной индустрии. Благодаря силе, стойкости и несокрушимости нашего народа", - добавил президент.

Напомним, в Киеве на днях прошел Форум оборонных индустрий и был создан альянс, в который вошли 38 компаний из 19 стран.

В его рамках было подписано несколько соглашений. Например, Чехия решила передать Украине лицензию на производство штурмовых винтовок CZ BREN 2.

Кроме того, Франция пообещала поставить дополнительные самоходные системы Ceasar.

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