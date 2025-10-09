Україна обігнала США в окремій тактиці застосування F-16, - Defense Express

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Повітряні сили ЗСУ активно застосовують багатофункціональні винищувачі F-16 для захисту від ворожих повітряних загроз.

Пілот із позивним "АБ", заступник командира однієї з авіаційних бригад, розповів, що їхній підрозділ збив понад 1000 далекобійних дронів, включно із "Шахедами", а також різні крилаті ракети.

Українські пілоти вже провели сотні успішних повітряних боїв, відбиваючи атаки російських ракет та дронів.

Як пише профільне видання ПС США Air and Space Forces Magazine, раніше цього місяця український пілот F-16 з позивним "АБ" був із візитом в американському Інституті аерокосмічних досліджень Мітчелла, де зокрема розповів про важливу роль винищувачів F-16 у захисті українського неба.

У матеріалі відзначається, що попри те, що ПС ЗСУ отримали не найсучасніші модифікації винищувачів F-16, які діють в умовах, "що можуть стати випробуванням навіть для передових повітряних сил", наші пілоти демонструють хороші результати у боротьби з противникам як під час боротьби з повітряними цілями, так і здійснення наземних ударів.

Також наголошується, що пілоти та наземний персонал - в умовах обмеженої підтримки - змогли розробити інноваційні тактики, методики та процедури, які дозволяють максимально можливо підвищити боєздатність наших F-16.

За словами пілота F-16, зараз українська авіація має гостру потребу у потужніших, ефективніших системах радіоелектронної боротьби та засобах протидії з огляду на те, наскільки активно розвивається цей напрямок і ворога.

А для максимальної ефективності винищувачів необхідні літаки у версії Block 70 і поставки більшої кількості ракет до цих літаків.

Ну і наостанок - у матеріалі окрема увага приділяється тому, як Україна успішно реалізує так звану концепцію Agile Combat Employment, коли повітряні сили вимушені діяти розосереджено та в умовах постійних ворожих ударів.

І фактично виходить, що саме Україна є першою, хто на практиці та проти сильного противника випробовує цю тактику, яку в себе також запроваджують і повітряні сили США.