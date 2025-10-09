ua en ru
Чт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина обогнала США в отдельной тактике применения F-16, - Defense Express

Украина, Четверг 09 октября 2025 16:18
UA EN RU
Украина обогнала США в отдельной тактике применения F-16, - Defense Express Фото: украинская авиация обогнала США (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинская авиация фактически опередила США в применении тактики Agile Combat Employment (ACE). Пилоты F-16 успешно противодействуют вражеским дронам и крылатым ракетам, разрабатывая собственные инновационные методы ведения боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Воздушные силы ВСУ активно применяют многофункциональные истребители F-16 для защиты от вражеских воздушных угроз.

Пилот с позывным "АБ", заместитель командира одной из авиационных бригад, рассказал, что их подразделение сбило более 1000 дальнобойных дронов, включая "Шахеды", а также различные крылатые ракеты.

Украинские пилоты уже провели сотни успешных воздушных боев, отражая атаки российских ракет и дронов.

Как пишет профильное издание ВС США Air and Space Forces Magazine, ранее в этом месяце украинский пилот F-16 с позывным "АБ" был с визитом в американском Институте аэрокосмических исследований Митчелла, где в частности рассказал о важной роли истребителей F-16 в защите украинского неба.

В материале отмечается, что несмотря на то, что ВС ВСУ получили не самые современные модификации истребителей F-16, которые действуют в условиях, "которые могут стать испытанием даже для передовых воздушных сил", наши пилоты демонстрируют хорошие результаты в борьбе с противникам как во время борьбы с воздушными целями, так и осуществления наземных ударов.

Также отмечается, что пилоты и наземный персонал - в условиях ограниченной поддержки - смогли разработать инновационные тактики, методики и процедуры, которые позволяют максимально возможно повысить боеспособность наших F-16.

По словам пилота F-16, сейчас украинская авиация остро нуждается в более мощных, эффективных системах радиоэлектронной борьбы и средствах противодействия, учитывая то, насколько активно развивается это направление и врага.

А для максимальной эффективности истребителей необходимы самолеты в версии Block 70 и поставки большего количества ракет к этим самолетам.

Ну и напоследок - в материале отдельное внимание уделяется тому, как Украина успешно реализует так называемую концепцию Agile Combat Employment, когда воздушные силы вынуждены действовать рассредоточено и в условиях постоянных вражеских ударов.

И фактически получается, что именно Украина является первой, кто на практике и против сильного противника испытывает эту тактику, которую у себя также вводят и воздушные силы США.

Заметим, вчера стало известно, что Украина получит от Бельгии дополнительные F-16, на замену которым в страну уже начали поступать первые истребители пятого поколения F-35.

Кроме того, мы писали, что Воздушные силы получили уникальные мобильные комплексы для обслуживания истребителей F-16.

Это позволит максимально эффективно использовать самолеты во время войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
F-16 Война России против Украины Оккупанты
Новости
Рада разрешила бронирование мужчин в розыске и без военного билета: какие условия
Рада разрешила бронирование мужчин в розыске и без военного билета: какие условия
Аналитика
Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны