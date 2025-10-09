Украина обогнала США в отдельной тактике применения F-16, - Defense Express

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Воздушные силы ВСУ активно применяют многофункциональные истребители F-16 для защиты от вражеских воздушных угроз.

Пилот с позывным "АБ", заместитель командира одной из авиационных бригад, рассказал, что их подразделение сбило более 1000 дальнобойных дронов, включая "Шахеды", а также различные крылатые ракеты.

Украинские пилоты уже провели сотни успешных воздушных боев, отражая атаки российских ракет и дронов.

Как пишет профильное издание ВС США Air and Space Forces Magazine, ранее в этом месяце украинский пилот F-16 с позывным "АБ" был с визитом в американском Институте аэрокосмических исследований Митчелла, где в частности рассказал о важной роли истребителей F-16 в защите украинского неба.

В материале отмечается, что несмотря на то, что ВС ВСУ получили не самые современные модификации истребителей F-16, которые действуют в условиях, "которые могут стать испытанием даже для передовых воздушных сил", наши пилоты демонстрируют хорошие результаты в борьбе с противникам как во время борьбы с воздушными целями, так и осуществления наземных ударов.

Также отмечается, что пилоты и наземный персонал - в условиях ограниченной поддержки - смогли разработать инновационные тактики, методики и процедуры, которые позволяют максимально возможно повысить боеспособность наших F-16.

По словам пилота F-16, сейчас украинская авиация остро нуждается в более мощных, эффективных системах радиоэлектронной борьбы и средствах противодействия, учитывая то, насколько активно развивается это направление и врага.

А для максимальной эффективности истребителей необходимы самолеты в версии Block 70 и поставки большего количества ракет к этим самолетам.

Ну и напоследок - в материале отдельное внимание уделяется тому, как Украина успешно реализует так называемую концепцию Agile Combat Employment, когда воздушные силы вынуждены действовать рассредоточено и в условиях постоянных вражеских ударов.

И фактически получается, что именно Украина является первой, кто на практике и против сильного противника испытывает эту тактику, которую у себя также вводят и воздушные силы США.