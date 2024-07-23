Україна обговорює з Молдовою можливість повернення ухилянтів, які туди втекли

Виїзд чоловіків призовного віку з України

Зазначимо, що в Україні через повномасштабне вторгнення росіян діє воєнний стан. Зокрема, чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Нагадаємо, напередодні прикордонна поліція Молдови затримала чоловіка, причетного до організації схеми незаконної міграції громадян України до країн Європейського союзу. Фігурант перебував у злочинному угрупуванні.

Раніше стало відомо, що українські та молдовські спецслужби спільно ліквідували злочинну групу, що спеціалізувалася на організації нелегальної міграції. Свої "послуги" ділки оцінювали у 4 тисячі євро за одного мігранта.

До цього правоохоронці викрили одеського поліцейського та його спільника у незаконному переправленні військовозобов'язаних до Молдови.

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