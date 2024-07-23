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Україна обговорює з Молдовою можливість повернення ухилянтів, які туди втекли

Фото: посол України у Молдові Марко Шевченко (скрін відео youtube.com)
Автор: Ярослава Борзова

Київ обговорює з офіційним Кишиневом повернення додому українських ухилянтів, які виїхали з країни незаконно і залишаються у Молдові. Певна кількість таких втікачів, яких зупинили молдовські прикордонники, отримують у Молдові притулок.

Про це розповів посол України у Молдові Марко Шевченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Він розповів, що Київ веде "певний діалог" з Кишиневом щодо повернення українців призовного віку, які втекли до Молдови. 

За словами посла, певна кількість втікачів, яких зупинили молдовські прикордонники, отримують у Молдові притулок, а ще частина діваються "незрозуміло куди". Їх не затримують, тож вони, ймовірно, або залишаються на території Молдови, або їдуть в інші країни. Точної статистики щодо кількості таких людей немає.

"Коли я спілкуюся з колегами, то кажу, що якщо ми не можемо вирішити велику проблему, краще вирішувати менші поодинці – що робити з людьми, яким Молдова відмовила у наданні притулку", - зазначив Шевченко. 

 

Виїзд чоловіків призовного віку з України

Зазначимо, що в Україні через повномасштабне вторгнення росіян діє воєнний стан. Зокрема, чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Нагадаємо, напередодні прикордонна поліція Молдови затримала чоловіка, причетного до організації схеми незаконної міграції громадян України до країн Європейського союзу. Фігурант перебував у злочинному угрупуванні.

Раніше стало відомо, що українські та молдовські спецслужби спільно ліквідували злочинну групу, що спеціалізувалася на організації нелегальної міграції. Свої "послуги" ділки оцінювали у 4 тисячі євро за одного мігранта.

До цього правоохоронці викрили одеського поліцейського та його спільника у незаконному переправленні військовозобов'язаних до Молдови.

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