Спецслужби України та Молдови ліквідували групування з нелегальної міграції

Українські та молдовські спецслужби ліквідували нову злочинну групу, що спеціалізувалася на організації нелегальної міграції. Свої "послуги" ділки оцінювали у 4 тисячі євро за одного мігранта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прикордонну поліцію Молдови .

"Операція стала результатом комплексного розслідування, що проводилося впродовж восьми місяців, унаслідок якого було встановлено і задокументовано членів групи як в Україні, так і в Республіці Молдова". - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наприкінці минулого тижня було проведено обшуки у двох молдовських підозрюваних у кримінальній справі та зібрано важливі докази для початку судового розгляду.

"Слід зазначити, що об'єктом кримінального розслідування є і співробітники молдавських правоохоронних органів", - зазначають у відомстві.

Згідно з інформацією, члени групи в Молдові та Україні діяли за чітко розробленим планом, з чітко визначеними ролями.

"Їм вдалося організувати незаконний в'їзд українських чоловіків до Молдови, вимагаючи за цю послугу від 4 000 доларів до 4 000 євро", - зазначають у прикордонній поліції Молдови.

Перевозили чоловіків

Організатори групування перевозили українських чоловіків з Вінниці до Ямполя, через річку Дністер, а звідти - до Кишинева, звідки вони продовжували свою подорож до Європейського Союзу.

Троє з українських мігрантів були виявлені в міжнародному аеропорту Кишинева, коли намагалися виїхати до ЄС без законного в'їзду в Молдову.

В результаті вжитих заходів, громадянин Молдови та його український поплічник, вже отримали обвинувальні вироки, один громадянин Молдови та один громадянин України.