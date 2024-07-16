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У Молдові розкрили схему нелегальної міграції українців до країн ЄС

Вівторок 16 липня 2024 01:25
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У Молдові розкрили схему нелегальної міграції українців до країн ЄС Ілюстративне фото (facebook com)
Автор: Володимир Костирін

Прикордонна поліція Молдови затримала чоловіка, причетного до організації схеми незаконної міграції громадян України до країн Європейського союзу. Фігурант перебував у злочинному угрупуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Прикордонної поліції Республіки Молдова та News Maker.

За даними молдовських правоохоронних органів, дане угрупування організувало нелегальну міграцію українців через Молдову і далі до країн ЄС.

Затриманий - 29-річний громадянин Молдови, зараз перебуває під домашнім арештом. Правоохоронці продовжують розслідування з метою знайти всіх, хто причетний до даної справи.

Зазначається, що з 20 по 21 червня п'ятнадцять мігрантів незаконно перетнули молдавський кордон у рефрижераторі. Вказується, що за такі "послуги" громадяни України заплатили злочинцям близько 8 тисяч доларів кожен.

Потім підозрюваний на своєму автомобілі доправив 5 людей до Кишинева.

У Прикордонній поліції Молдови поінформували, що 25 червня двоє громадян України прийшли на КПП Скульєни та розповіли, як і коли вони прибули до Молдови.

Виїзд чоловіків призовного віку з України

Зазначимо, що в Україні через повномасштабне вторгнення росіян діє воєнний стан. Зокрема, чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Раніше у квітні стало відомо, що українські та молдовські спецслужби ліквідували нову злочинну групу, що спеціалізувалася на організації нелегальної міграції. Свої "послуги" ділки оцінювали у 4 тисячі євро за одного мігранта.

Крім того, перед тим правоохоронці викрили одеського поліцейського та його спільника у незаконному переправленні військовозобов'язаних до Молдови.

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