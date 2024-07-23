Украина обсуждает с Молдовой возможность возвращения сбежавших туда уклонистов

Киев обсуждает с официальным Кишиневом возвращение домой украинских уклонистов, уехавших из страны незаконно и остающихся в Молдове. Некоторое количество таких беглецов, которых остановили молдавские пограничники, получают в Молдове убежище.
Об этом рассказал посол Украины в Молдове Марк Шевченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.
Он рассказал, что Киев ведет "определенный диалог" с Кишиневом о возвращении украинцев призывного возраста, бежавших в Молдову.
По словам посла, определенное количество беглецов, которых остановили молдавские пограничники, получают в Молдове убежище, а еще часть деваются "непонятно куда". Их не задерживают, поэтому они, вероятно, либо остаются на территории Молдовы, либо уезжают в другие страны. Точной статистики о количестве таких людей нет.
"Когда я общаюсь с коллегами, то говорю, что если мы не можем решить большую проблему, лучше решать меньшие в одиночку - что делать с людьми, которым Молдова отказала в предоставлении убежища", - отметил Шевченко.
Отметим, что в Украине из-за полномасштабного вторжения россиян действует военное положение. В частности, мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.
Напомним, накануне пограничная полиция Молдовы задержала мужчину, причастного к организации схемы незаконной миграции граждан Украины в страны Европейского союза. Фигурант состоял в преступной группировке.
Ранее стало известно, что украинские и молдавские спецслужбы совместно ликвидировали преступную группу, специализировавшуюся на организации нелегальной миграции. Свои "услуги" дельцы оценивали в 4 тысячи евро за одного мигранта.
До этого правоохранители разоблачили одесского полицейского и его сообщника в незаконной переправке военнообязанных в Молдову.
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