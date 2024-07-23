Украина обсуждает с Молдовой возможность возвращения сбежавших туда уклонистов

Выезд мужчин призывного возраста из Украины

Отметим, что в Украине из-за полномасштабного вторжения россиян действует военное положение. В частности, мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

Напомним, накануне пограничная полиция Молдовы задержала мужчину, причастного к организации схемы незаконной миграции граждан Украины в страны Европейского союза. Фигурант состоял в преступной группировке.

Ранее стало известно, что украинские и молдавские спецслужбы совместно ликвидировали преступную группу, специализировавшуюся на организации нелегальной миграции. Свои "услуги" дельцы оценивали в 4 тысячи евро за одного мигранта.

До этого правоохранители разоблачили одесского полицейского и его сообщника в незаконной переправке военнообязанных в Молдову.

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