Україна обговорює з ЄС постачання боєприпасів на трьох треках, - посол

Посол зазначив, що триває робота над тим, щоб країни ЄС могли "максимально швидко та комфортно для себе" надати Україні актуальні та необхідні на полі бою боєприпаси.

"І це - перший трек. Для того, щоб забезпечити реалізацію цього першого кроку, держави-члени на сьогодні домовилися фактично виділити в рамках Європейського фонду світу окремий ресурс, з якого, власне, у прискореному режимі компенсуватимуться такі витрати", - сказав дипломат.

Він пояснив, що такі держави мають розуміти, що якщо вони швидко видадуть запаси зі складів, то можуть претендувати на швидку компенсацію і таким чином зможуть використати ці кошти, зокрема, для виробництва запасів.

" Другий (трек) - це спільні закупівлі", - каже Ченцов.

Представник України в ЄС додав, що це питання засуджувалося на неформальній зустрічі глав Міноборони країн ЄС 7-8 березня у Стокгольмі, на рівні Комітету постійних представників у Євросоюзі, до якого входять глави чи заступники місій країн-членів у Брюсселі (COREPER).

"І ми сподіваємося, що буде знайдено оптимальну модель з точки зору того, як цей процес координуватиметься. На сьогоднішній день є пропозиція, щоб активно залучалося Європейське оборонне агентство. У держав-членів є свої можливості та свій досвід. Також досвід у рамках НАТО ", - зазначає дипломат.

Україні як бенефіціару цього процесу потрібно правильно скоординувати механізми, щоб "це працювало і працювало швидко", додав він.

"І третій трек - це як у середньо, так і в довгостроковій перспективі забезпечити планомірне поповнення цих ресурсів. Тут уже набуває чинності Єврокомісія, бо саме вона розуміє, які мають бути стимули для виробництва, які можливі пільги, яка може бути координація. на загальноєвропейському рівні, на рівні індустрій", – розповів Ченцов.