Украина обсуждает с ЕС поставки боеприпасов на трех треках, - посол

Посол отметил, что продолжается работа над тем, чтобы страны ЕС могли "максимально быстро и комфортно для себя" предоставить Украине актуальные и необходимое на поле боя боеприпасы.

"И это - первый трек. Для того, чтобы обеспечить реализацию этого первого шага, государства-члены на сегодняшний день договорились фактически выделить в рамках Европейского фонда мира отдельный ресурс, с которого будут, собственно, в ускоренном режиме компенсироваться такие расходы", - сказал дипломат.

Он пояснил, что такие государства должны понимать, что если они быстро выдадут запасы со складов, то могут претендовать на скорую компенсацию, и таким образом смогут использовать эти средства, в частности, для производства припасов.

"Второй (трек) - это совместные закупки", - говорит Ченцов.

Представитель Украины в ЕС добавил, что этот вопрос осуждался на неформальной встрече глав Минобороны стран ЕС 7-8 марта в Стокгольме, на уровне Комитета постоянных представителей в Евросоюзе, в который входят главы или заместители миссий стран-членов в Брюсселе (COREPER).

"И мы надеемся, что будет найдена оптимальная модель с точки зрения того, как этот процесс будет координироваться. На сегодняшний день есть предложение, чтобы активно привлекалось Европейское оборонное агентство. У государств-членов есть свои возможности и свой опыт. Также опыт в рамках НАТО", - отмечает дипломат.

Украине как бенефициару этого процесса нужно правильно скоординировать механизмы, чтобы "это работало, и работало быстро", добавил он.

"И третий трек - это как в средне, так и в долгосрочной перспективе обеспечить планомерное пополнение этих ресурсов. Здесь уже вступает в действие Еврокомиссия, потому что именно она понимает, какие должны быть стимулы для производства, какие возможны льготы, какая может быть координация на общеевропейском уровне, на уровне индустрий", - рассказал Ченцов.