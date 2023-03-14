Захід здатний виробляти більше зброї, ніж РФ. Глава Rheinmetall закликав подвоїти потужності

Оборонна промисловість Європи має подвоїти виробництво боєприпасів для перемоги України у війні із Росією. Зробити це можливо, потрібно лише фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Арміна Паппергера, директора Rheinmetall, найбільшого виробника боєприпасів Німеччини, агентству Bloomberg .

Паппергер висловив упевненість, що за відповідної підтримки оборонна промисловість Європи та США зможе поставити в Україну достатньо військової техніки.

"Європа і США здатні виробляти більше, ніж будь-коли зможе зробити Росія", - сказав він.

У компанії достатньо потужностей, щоб зробити 240 тисяч снарядів, але цього року вона збирається зробити менше 150 тисяч штук. "У будь-якій нестачі боєприпасів винна не оборонка. Промисловість може надати те, що необхідно", - заявив Паппергер.

Наявність боєприпасів калібру 155 міліметрів, типу стандартного снаряда НАТО, стає дедалі актуальнішою, оскільки Україна прагне стримати російський наступ на Донеччині. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що збройним силам країни потрібно понад 350 тисяч снарядів на місяць, що більш ніж утричі перевищує кількість, яку вони використовують нині.

Рєзніков звернувся до Європейського Союзу з проханням надавати 250 тисяч снарядів на місяць, кількість, яку, за словами Паппергера, "буде важко виробляти".

"Для досягнення такої швидкості необхідно подвоїти пропускну спроможність у Європі", - сказав Паппергер.

З початку року країни НАТО зобов'язалися поставити Україні сотні танків, у тому числі понад 100 Leopard 2 спільного виробництва Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG.

За словами Паппергера, через відставання Rheinmetall також не повністю наростило виробництво менших 120-міліметрових танкових снарядів, які використовуються в більшості бойових танків американського та європейського виробництва.