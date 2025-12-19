ua en ru
Пт, 19 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Україна обговорила з Францією та Британією присутність міжнародного контингенту

Україна , П'ятниця 19 грудня 2025 20:37
UA EN RU
Україна обговорила з Францією та Британією присутність міжнародного контингенту Фото: зустріч делегацій України, Британії та Франції (Telegram Павла Паліси)
Автор: Марина Балабан

Україна провела консультації з Франціює та Великою Британією на рівні начальників штабів щодо впровадження гарантій безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента України Павла Палісу в Telegram.

"Провели дуже предметну й важливу зустріч з військовими делегаціями Франції та Великої Британії на чолі з начальниками штабів – генералом Фаб'єном Мандоном та сером Річардом Найтоном", - повідомив він.

За словами Паліси, сторони говорили про впровадження гарантій безпеки для України, зокрема можливу присутність міжнародного контингенту, та про те, як це має виглядати на практиці – з урахуванням досвіду війни України.

"Для нас принципово, щоб домовленості, досягнуті президентом під час візитів до Парижа й Лондона, якомога швидше переходили у конкретні рішення та дії. Саме над цим зараз і працюємо", - зазначив заступник керівника Офісу президента.

Він наголосив: Україна демонструє, що готова до мирного врегулювання, але лише через реальну підготовку до його виконання.

"Мир потребує гарантій, механізмів і відповідальності сторін. Ми працюємо саме над цим", - сказав він.

Паліса зазначив, що Франція та Велика Британія – не просто партнери, а держави, які з перших днів війни послідовно беруть на себе відповідальність і добре розуміють, що безпека України – це безпека всієї Європи.

"Ми крок за кроком вибудовуємо систему, яка має забезпечити готовність України не лише захищатися, а й реалізовувати справедливий і стійкий мир, коли для цього з'являться реальні умови", - підсумував він.

Плани "коаліції охочих"

Як повідомлялось, країни так званої "коаліції охочих" мають намір сприяти переформатуванню підрозділів ЗСУ з урахуванням стандартів НАТО після укладення мирної угоди в Україні.

Крім того, Велика Британія активізувала підготовчі заходи на випадок можливого розгортання миротворчого контингенту в Україні, розглядаючи його як інструмент підтримання режиму припинення вогню та запобігання подальшій ескалації.

Про те, що "коаліція охочих" підготувала плани щодо посилення обороноздатності України та, за потреби - розгортання військ на українській території, заявляв і прем’єр-міністр Британії Кір Стармер.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Війна в Україні
Новини
Зеленський назвав важливою перемогою рішення ЄС щодо України
Зеленський назвав важливою перемогою рішення ЄС щодо України
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ