Право на самооборону і законні цілі

"Україна захищається від збройної агресії Російської Федерації. Наші дії - це реалізація невід'ємного права на самооборону, закріпленого статтею 51 Статуту ООН", - сказав Тихий.

Він пояснив, що Україна має повне право бити по законних військових цілях. Це російські військові кораблі, вантажні судна з військовою технікою та ресурсами, а також танкери тіньового флоту, які забезпечують воєнну машину Росії.

За словами речника, Україна нікого не втягує у війну і нікуди її не переносить. Дії країни спрямовані лише проти агресора, а не проти третіх сторін.

"Українські удари відповідають міжнародному праву та міжнародному гуманітарному праву. Ми дотримуємося принципу пропорційності й мінімізуємо будь-які супутні ризики", - наголосив він.

Ці дії, за словами Тихого, є відповіддю на роки системного та брутального російського терору проти українців та України.

"Міжнародне право не обмежує право на самооборону місцем, де відбувається відповідь на агресію: на території держави, на яку напали, на території агресора чи в міжнародних водах", - додав речник.

Хто створює загрозу для Лівії

"Що ж до інцидентів у портах, питання варто адресувати Росії, яка використовує цивільну інфраструктуру третіх країн для своїх військових цілей і наражає їх на небезпеку", - заявив він.

"Загрозу для Лівії створили саме російські військові кораблі та російські перевізники зброї, які регулярно туди прибувають", - підкреслив Тихий.

Російська присутність, за його словами, завжди означає загрозу суверенітету, дестабілізацію та хаос. Це, на думку речника, підтверджують приклади агресії проти українського, сирійського та інших народів.

Він також зазначив, що Росія системно використовує свою військову присутність і логістичну інфраструктуру за межами країни, зокрема в Африці. Це допомагає їй проводити військові операції та нарощувати можливості для війни проти України.

"Україна поважає суверенітет і територіальну цілісність Лівії. Наголошуємо, що дії України спрямовані на протидію російській збройній агресії та не мають на меті завдання шкоди Лівії чи її народу", - підсумував речник.

"Україна цінує давні відносини з Лівією, засновані на взаємній повазі, та підтверджує зацікавленість у подальшому розвитку двостороннього співробітництва в інтересах обох держав", - додав він.

Нагадаємо, на світанку 22 листопада в порту Бенгазі атакували російський корвет "Меркурій".

За даними Al Jazeera, корабель перевозив зброю, а серед загиблих є громадяни Лівії та Росії.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження корвета українськими морськими дронами.

Для операції використали сім дронів українського виробництва, уточнили в СБУ.

Також ми писали, що у Кремлі відреагували на знищення корабля.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков сказав, що в Москві "звернули увагу" на заяву Зеленського, а питання про удар переадресував Міноборони РФ.

Згодом Албанія відкинула звинувачення у допомозі Україні.

У МЗС країни заявили, що її територію не використовували для запуску дронів.