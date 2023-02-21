UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна ніколи не стане жертвою Росії, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський диктатор Володимир Путін не зможе подолати любов українців до свободи, тому наша держава ніколи не стане жертвою Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента США Джо Байдена у рамках візиту до Польщі.

За словами Байдена, неможливо умиротворити агресора та його апетит до влади.

"Ми (Захід - ред.) говоримо йому: ні, ні та ні. Ні, ви не захопите мою країну, не забере мою свободу, не забере моє майбутнє. Диктатор, який прагне відродити імперію, ніколи не подолає любов народу до свободи, а Україна ніколи не стане жертвою Росії. Ніколи", - підкреслив президент США.

Нагадаємо, що вчора президент США відвідував Україну та зустрічався із президентом Володимиром Зеленським, а сьогодні Байден приїхав до Польщі, де зустрівся з польським президентом Анджеєм Дудою.

Головні заяви Байдена із промови, присвяченої роковинам вторгнення РФ в Україну, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденПольщаВійна Росії проти України