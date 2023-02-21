Україна ніколи не стане жертвою Росії, - Байден

За словами Байдена, неможливо умиротворити агресора та його апетит до влади.

"Ми (Захід - ред.) говоримо йому: ні, ні та ні. Ні, ви не захопите мою країну, не забере мою свободу, не забере моє майбутнє. Диктатор, який прагне відродити імперію, ніколи не подолає любов народу до свободи, а Україна ніколи не стане жертвою Росії. Ніколи", - підкреслив президент США.

Нагадаємо, що вчора президент США відвідував Україну та зустрічався із президентом Володимиром Зеленським, а сьогодні Байден приїхав до Польщі, де зустрівся з польським президентом Анджеєм Дудою.

Головні заяви Байдена із промови, присвяченої роковинам вторгнення РФ в Україну, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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