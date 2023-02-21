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Байден зустрівся з Дудою у Варшаві (відео)

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Варшава, Вівторок 21 лютого 2023 14:39
Байден зустрівся з Дудою у Варшаві (відео) Фото: президент США Джо Байден та президент Польщі Андрей Дуда (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент США Джо Байден прибув з візитом до Польщі. Він вже зустрівся з польським лідером Анджеєм Дудою у Варшаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію польського президента.

Лідери держав зустрілись у Президентському палаці у Варшаві.

Попередньо, у Байдена та Дуди запланована зустріч тет-а-тет, а після цього відбудеться прес-конференція.

РБК-Україна повідомляло, що вчора Байден прибув до польського Перемишля.

Заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський зазначив, що під час переговорів із Байденом Варшава буде порушувати тему передачі Україні бойових літаків.

Зазначимо, що вчора президент США відвідував Україну та зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. Усі подробиці історичного візиту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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