Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені за її спиною, - Зеленський

Україна не погоджуватиметься на мирні угоди, які укладені без її участі. Переговорів Росії сам на сам з США хоче тільки російський диктатор Володимир Путін.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.
"Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені за нашою спиною без нашої участі. І те саме правило має діяти для всієї Європи. Ніяких рішень щодо України без України. Ніяких рішень про Європу без Європи. У Європи має бути місце за столом, коли ухвалюються рішення про Європу", - зазначив глава держави.
За його словами, у разі укладення угоди без України та Європи "програють усі".
Президент попередив, що зараз очільник Кремля намагається провести переговори з США без участі України та Європи - як перед війною, коли вони зустрічалися у Швейцарії і, здавалося, збиралися поділити світ.
"Потім Путін спробує домогтися того, щоб президент США стояв на Красній площі 9 травня цього року - не як шановний лідер, а як реквізит у його виставі. Нам це не потрібно. Нам потрібен справжній успіх. Справжній мир", - додав Зеленський.
Нагадаємо, цього тижня президент США Дональд Трамп обговорив завершення війни в Україні з російським диктатором Володимиром Путіним.
Після цього видання Financial Times із посиланням на неназваних українських і західних чиновників написало, що американський лідер і російський диктатор нібито хочуть домогтися припинення вогню до Великодня (20 квітня) або до 9 травня.
При цьому сам Трамп нещодавно запевнив, що в України буде місце за столом переговорів.
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