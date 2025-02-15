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Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп

Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені за її спиною, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна не погоджуватиметься на мирні угоди, які укладені без її участі. Переговорів Росії сам на сам з США хоче тільки російський диктатор Володимир Путін.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені за нашою спиною без нашої участі. І те саме правило має діяти для всієї Європи. Ніяких рішень щодо України без України. Ніяких рішень про Європу без Європи. У Європи має бути місце за столом, коли ухвалюються рішення про Європу", - зазначив глава держави.
 

За його словами, у разі укладення угоди без України та Європи "програють усі".

Президент попередив, що зараз очільник Кремля намагається провести переговори з США без участі України та Європи - як перед війною, коли вони зустрічалися у Швейцарії і, здавалося, збиралися поділити світ.

"Потім Путін спробує домогтися того, щоб президент США стояв на Красній площі 9 травня цього року - не як шановний лідер, а як реквізит у його виставі. Нам це не потрібно. Нам потрібен справжній успіх. Справжній мир", - додав Зеленський.

Участь України в переговорах

Нагадаємо, цього тижня президент США Дональд Трамп обговорив завершення війни в Україні з російським диктатором Володимиром Путіним.

Після цього видання Financial Times із посиланням на неназваних українських і західних чиновників написало, що американський лідер і російський диктатор нібито хочуть домогтися припинення вогню до Великодня (20 квітня) або до 9 травня.

При цьому сам Трамп нещодавно запевнив, що в України буде місце за столом переговорів.

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