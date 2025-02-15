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Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп

Украина никогда не согласится на сделки, заключенные за ее спиной, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина не будет соглашаться на мирные сделки, которые заключены без ее участия. Переговоров России один на один с США хочет только российский диктатор Владимир Путин.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Украина никогда не согласится на сделки, заключенные за нашей спиной без нашего участия. И то же правило должно действовать для всей Европы. Никаких решений по Украине без Украины. Никаких решений о Европе без Европы. У Европы должно быть место за столом, когда принимаются решения о Европе", - отметил глава государства. 

По его словам, в случае заключения сделки без Украины и Европы "проиграют все". 

Президент предупредил, что сейчас глава Кремля пытается провести переговоры с США без участия Украины и Европы -  как перед войной, когда они встречались в Швейцарии и, казалось, собирались поделить мир. 

"Затем Путин попытается добиться того, чтобы президент США стоял на Красной площади 9 мая этого года - не как уважаемый лидер, а как реквизит в его спектакле. Нам это не нужно.  Нам нужен настоящий успех. Настоящий мир", - добавил Зеленский. 

Участие Украины в переговорах

Напомним, на этой неделе президент США Дональд Трамп обсудил завершение войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным.

После этого издание Financial Times со ссылкой на неназванных украинских и западных чиновников написало, что американский лидер и российский диктатор якобы хотят добиться прекращения огня до Пасхи (20 апреля) или до 9 мая.

При этом сам Трамп недавно заверил, что у Украины будет место за столом переговоров.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинСоединенные Штаты АмерикиМирные переговорыВойна в Украине