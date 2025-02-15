ua en ru
Сб, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Украина никогда не согласится на сделки, заключенные за ее спиной, - Зеленский

Мюнхен, Суббота 15 февраля 2025 12:08
UA EN RU
Украина никогда не согласится на сделки, заключенные за ее спиной, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина не будет соглашаться на мирные сделки, которые заключены без ее участия. Переговоров России один на один с США хочет только российский диктатор Владимир Путин.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Украина никогда не согласится на сделки, заключенные за нашей спиной без нашего участия. И то же правило должно действовать для всей Европы. Никаких решений по Украине без Украины. Никаких решений о Европе без Европы. У Европы должно быть место за столом, когда принимаются решения о Европе", - отметил глава государства.

По его словам, в случае заключения сделки без Украины и Европы "проиграют все".

Президент предупредил, что сейчас глава Кремля пытается провести переговоры с США без участия Украины и Европы - как перед войной, когда они встречались в Швейцарии и, казалось, собирались поделить мир.

"Затем Путин попытается добиться того, чтобы президент США стоял на Красной площади 9 мая этого года - не как уважаемый лидер, а как реквизит в его спектакле. Нам это не нужно. Нам нужен настоящий успех. Настоящий мир", - добавил Зеленский.

Участие Украины в переговорах

Напомним, на этой неделе президент США Дональд Трамп обсудил завершение войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным.

После этого издание Financial Times со ссылкой на неназванных украинских и западных чиновников написало, что американский лидер и российский диктатор якобы хотят добиться прекращения огня до Пасхи (20 апреля) или до 9 мая.

При этом сам Трамп недавно заверил, что у Украины будет место за столом переговоров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Соединенные Штаты Америки Мирные переговоры Война в Украине
NEWS
Россия за сутки потеряла почти 1200 солдат и 59 артсистем: данные Генштаба ВСУ
Россия за сутки потеряла почти 1200 солдат и 59 артсистем: данные Генштаба ВСУ
DAILY
Историк Василий Расевич: В СССР синагоги превращали в склады, а иврит вытесняли из быта
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Историк Василий Расевич: В СССР синагоги превращали в склады, а иврит вытесняли из быта