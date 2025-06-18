Україна – Нідерланди на молодіжному Євро-2025: що потрібно "синьо-жовтим" для виходу в плей-офф

18 червня молодіжна збірна України (U-21) проведе свій заключний матч у рамках групового турніру Євро-2025. Суперник – збірна Нідерландів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
Поєдинок суперники зіграють в словацькому Пряшеві на арені "Татран". Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
У першому турі підопічні Унаї Мельгоси зазнали прикрої поразки від Данії (2:3), в матчі, який були зобов'язані завершувати на свою користь. В другому поєдинку – проти Фінляндії – виправились, здобувши перемогу (2:0).
Нідерланди, які перед стартом вважались фаворитом номер один нашого квартету, неприємно вразили своїх уболівальників. "Помаранчеві" ледь врятувалися в компенсований час від поразки в грі з фінами (2:2) та програли Данії (1:2).
Перед заключними поєдинками турнірна таблиця групи D має такий вигляд.
Данія вже гарантувала собі перше місце. А за друге посперечаються Україна з Нідерландами. Щоб вийти в плей-офф "синьо-жовтим" достатньо буде не програти в заключному протистоянні.
До речі, вже відомий і потенційний суперник команди Унаї Мельгоси в 1/4 фіналу. Це збірна Португалії, яка стала переможцем групи С.
Фаворитом майбутнього поєдинку букмекери вважають підопічних Мікаеля Райцигера, яким для виходу з групи необхідна лише перемога.
Ставки на успіх "помаранчевих" приймаються з коефіцієнтом – 1,56. Нічия оцінюється – в 4,90. А виграш українців – лише в 6,20.
Матч Україна – Нідерланди на Євро-2025 покаже медіасервіс MEGOGO.
Також його транслюватиме "Суспільне": на телеканалі "Перший" і на сайті "Суспільне Спорт".
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