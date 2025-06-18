Украина - Нидерланды на молодежном Евро-2025: что нужно "сине-желтым" для выхода в плей-офф

Положение в группе перед заключительным туром

Поединок соперники сыграют в словацком Прешове на арене "Татран". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

В первом туре подопечные Унаи Мельгосы потерпели обидное поражение от Дании (2:3), в матче, который были обязаны завершать в свою пользу. Во втором поединке - против Финляндии - исправились, одержав победу (2:0).

Нидерланды, которые перед стартом считались фаворитом номер один нашего квартета, неприятно поразили своих болельщиков. "Оранжевые" едва спаслись в компенсированное время от поражения в игре с финнами (2:2) и проиграли Дании (1:2).

Перед заключительными поединками турнирная таблица группы D выглядит следующим образом.

Дания - 6 очков Украина - 3 Нидерланды - 1 Финляндия - 1

Дания уже гарантировала себе первое место. А за второе поспорят Украина с Нидерландами. Чтобы выйти в плей-офф "сине-желтым" достаточно будет не проиграть в заключительном противостоянии.

Кстати, уже известен и потенциальный соперник команды Унаи Мельгосы в 1/4 финала. Это сборная Португалии, которая стала победителем группы С.

Какие прогнозы и где смотреть игру

Фаворитом предстоящего поединка букмекеры считают подопечных Микаэля Райцигера, которым для выхода из группы необходима лишь победа.

Ставки на успех "оранжевых" принимаются с коэффициентом - 1,56. Ничья оценивается - в 4,90. А выигрыш украинцев - лишь в 6,20.

Матч Украина - Нидерланды на Евро-2025 покажет медиасервис MEGOGO.

Также его будет транслировать "Суспільне": на телеканале "Перший" и на сайте "Суспільне Спорт".