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Україна – Нідерланди: Калініна та інші отримали суперників у Кубку Біллі Джин Кінг

Вільнюс, П'ятниця 10 листопада 2023 15:56
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Україна – Нідерланди: Калініна та інші отримали суперників у Кубку Біллі Джин Кінг Фото: "Синьо-жовті" на церемонії жеребкування (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Жеребкування поєдинків збірної України та національної команди Нідерландів у тенісному Кубку Біллі Джин Кінг відбулося в столиці Литви. Суперників дізналися провідні українські тенісистки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook ФТУ.

За результатами церемонії сформовані пари учасниць і розклад змагань. Матчі українські та нідерландські спортсменки зіграють 11-12 листопада.

У перший день відбудуться два поєдинки в одиничному розряді. У них Ангеліна Калініна протистоятиме Сюзан Ламенс, а Даяна Ястремська зустрінеться з Аранчею Рус. Натомість у неділю українки обміняються суперницями.

Матч триватиме до трьох перемог однієї з команд. Якщо після поєдинків одиночного розряду рахунок буде рівним, то на корті відбудеться парний матч. Сестри Людмила і Надія Кіченок протистоятимуть Аріанні Гартоно та Демі Схюрс.

Старт змагань о 12:00 за київським часом. Українська збірна в матчах із нідерландками поведе боротьбу за повернення до кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Саме на цій стадії визначатиметься список фіналістів змагань.

Графік матчів Кубка Біллі Джин Кінг:

  • Калініна – Ламенс, 11 листопада
  • Ястремська – Рус, 11 листопада
  • Калініна – Рус, 12 листопада
  • Ястремська – Ламенс, 12 листопада
  • Л. Кіченок/Н. Кіченок – Гартоно/Схюрс, 12 листопада

До слова, українка Світоліна анонсувала повернення на корт у сезоні-2024.

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