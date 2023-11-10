Украина – Нидерланды: Калинина и другие получили соперников в Кубке Билли Джин Кинг
Жеребьевка поединков сборной Украины и национальной команды Нидерландов в теннисном Кубке Билли Джин Кинг состоялась в столице Литвы. Соперников узнали ведущие украинские теннисистки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook ФТУ.
По результатам церемонии сформированы пары участниц и расписание соревнований. Матчи украинские и нидерландские спортсменки сыграют 11-12 ноября.
В первый день состоятся два поединка в одиночном разряде. В них Ангелина Калинина будет противостоять Сюзан Ламенс, а Даяна Ястремская встретится с Аранчей Рус. В свою очередь в воскресенье украинки обменяются соперницами.
Матч продлится до трех побед одной из команд. Если после поединков одиночного разряда счет будет равным, то на корте состоится парный матч. Сестры Людмила и Надежда Киченок будут противостоять Арианне Гартоно и Деми Схюрс.
Старт соревнований в 12:00 по киевскому времени. Украинская сборная в матчах с нидерландками поведет борьбу за возвращение в квалификацию Кубка Билли Джин Кинг. Именно на этой стадии будет определен список финалистов соревнований.
График матчей Кубка Билли Джин Кинг:
- Калинина – Ламенс, 11 ноября
- Ястремская – Рус, 11 ноября
- Калинина – Рус, 12 ноября
- Ястремская – Ламенс, 12 ноября
- Л. Киченок/Н. Киченок – Гартоно/Схюрс, 12 ноября
К слову, ранее Свитолина анонсировала возвращение на корт в сезоне-2024.
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