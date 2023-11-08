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Світоліна озвучила терміни повернення на корт: престижний турнір за орієнтир

Київ, Середа 08 листопада 2023 10:48
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Світоліна озвучила терміни повернення на корт: престижний турнір за орієнтир Фото: Еліна Світоліна під час одного зі соціальних заходів (facebook.com/ElinaSvitolinaFoundation)
Автор: Антон Федорців

Перша ракетка України Еліна Світоліна запланувала відновити виступи на професіональному рівні в новому тенісному сезоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

29-річна українка відновлюється після травми стопи. Цьогоріч на турніри рівня Жіночої тенісної асоціації (WTA) колишня третя ракетка світу вже не виходитиме. Натомість вона запланувала участь в Australian Open-2024.

"Уже за один-два тижні розпочну тренування, дуже на це чекаю, адже два місяці нічого такого не робила на корті", – розповіла Світоліна, яка взяла вимушену паузу в кар'єрі на початку вересня.

Зіркова тенісистка вперше відчула дискомфорт у серпні. Утім, переривати підготовку до US Open українка не стала. Вона приїхала на мейджор у Нью-Йорку, де дійшла до третього раунду та поступилася американці Пегулі.

Еліна Світоліна у 2023 році

Після народження доньки Скаї українка повернулася на корт на початку квітня. З того часу вона піднялася в рейтингу WTA з-за меж топ-1000 на 25-те місце.

Перший успіх до Світоліної прийшов у Страсбурзі. Українка перемогла на ґрунтовому турнірі в рамках підготовки до French Open. На "Ролан Гарросі" ж вона дійшла до чвертьфіналу, де поступилася білорусці Сабаленко.

Натомість на Вімблдоні-2023 Світоліна зачохлила ракетку аж у півфіналі. Там вона програла майбутній переможниці Вондроушовій. У новій версії класифікації WTA українка залишилася на 25-й сходинці та гарантовано буде національним лідером до 2024 року.

До слова, раніше Свьонтек розгромила Пегулу в одиночному фіналі WTA Finals.

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