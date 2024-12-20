Україна нібито знизить мобілізаційний вік у 2025 році. У Раді спростували фейк

Фейк про зниження мобілізаційного віку

Радник комітету Ради з питань економічного розвитку Назарій Волянський заявив, що європейські та американські партнери вже з 2022 року нібито закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років.

"Тому, коли мене запитують, чи знизиться він - звичайно, знизиться. Наприклад, наступного року, я думаю, у перших місяцях, січень, лютий, березень, таке рішення буде ухвалено", - додав він.

Реакція Веніславського

Як нагадав у коментарі РБК-Україна нардеп Федір Веніславський, президент Володимир Зеленський вже зазначав, що на сьогоднішній день питання про зниження мобілізаційного віку не стоїть. Україні потрібна зброя та інноваційні технології.

"У війні, яку зараз веде Росія проти нас, перемогти збільшенням чисельності - це абсурд. Ми повинні розуміти, що тільки за допомогою сучасних зразків озброєння, які зможуть завдати тієї шкоди, яка буде неприйнятна для РФ, війна може бути завершена", - додав він.

Також нардеп, коментуючи терміни, які назвав Волянський, звернув увагу, що поки що навіть відсутні будь-які законодавчі ініціативи про зниження мобілізаційного віку.

"Навіть якщо вони з'являться в якійсь голові, то з точки зору процедур, це досить тривалий процес", - додав він.

При цьому, за його словами, набрати голоси в парламенті за зниження мобілізаційного віку "навряд чи" комусь вдасться.

Також Веніславський уточнив, що дискусій про зниження мобілізаційного віку немає і серед членів оборонного комітету.

Реакція Наталухи

"Ні Верховною Радою України, ні нашим комітетом зокрема, не ухвалювалося і не планується до ухвалення жодного рішення, про яке заявив на ефірі Волянський", - написав нардеп Дмитро Наталуха.

Також він додав, що на наступному комітеті буде розглянуто питання про позбавлення Волянського статусу радника. Йому надали такий статус, щоб радити, а не шкодити малозрозумілими та спекулятивними заявами.