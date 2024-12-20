Украина якобы снизит мобилизационный возраст в 2025 году. В Раде опровергли фейк

Фейк о снижении мобилизационного возраста

Советник комитета Рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский заявил, что европейские и американские партнеры уже с 2022 года якобы призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

"Поэтому, когда меня спрашивают, снизится ли он - конечно, снизится. Например, в следующем году, я думаю, в первых месяцах, январь, февраль, март, такое решение будет принято", - добавил он.

Реакция Вениславского

Как напомнил в комментарии РБК-Украина нардеп Федор Вениславский, президент Владимир Зеленский уже отмечал, что на сегодняшний день вопрос о снижении мобилизационного возраста не стоит. Украине нужно оружие и инновационные технологии.

"В войне, которую сейчас ведет Россия против нас, победить увеличением численности - это абсурд. Мы должны понимать, что только с помощью современных образцов вооружения, которые смогут нанести тот вред, который будет неприемлем для РФ, война может быть завершена", - добавил он.

Также нардеп, комментируя сроки, которые назвал Волянский, обратил внимание, что пока что даже отсутствуют какие-либо законодательные инициативы о снижении мобилизационного возраста.

"Даже если они появятся в какой-то голове, то с точки зрения процедур, это довольно длительный процесс", - добавил он.

При этом, по его словам, набрать голоса в парламенте за снижение мобилизационного возраста "вряд ли" кому-то удастся.

Также Вениславский уточнил, что дискуссий о снижении мобилизационного возраста нет и среди членов оборонного комитета.

Реакция Наталухи

"Ни Верховной Радой Украины, ни нашим комитетом в частности, не принималось и не планируется к принятию ни одного решения, о котором заявил на эфире Волянский", - написал нардеп Дмитрий Наталуха.

Также он добавил, что на следующем комитете будет рассмотрен вопрос о лишении Волянского статуса советника. Ему предоставили такой статус, чтобы советовать, а не вредить малопонятными и спекулятивными заявлениями.