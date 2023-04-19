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Україна незабаром призупинить експорт електроенергії до Словаччини

Фото: Україна незабаром призупинить експорт електроенергії до Словаччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна припинить експорт електроенергії до Словаччини 21 квітня. Розподілена пропускна спроможність за цим напрямом - 0 МВт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ExPro.

Як відзначають джерела видання, Україна не може нарощувати експорт електроенергії в країни Європейського Союзу через відсутність спільних аукціонів з розподілу пропускної спроможності.

Раніше Україна мала домовленість з країнами ЄС, серед яких Польща, Словаччина й Угорщина щодо того, що пропускна спроможність буде розподілятись з використанням майданчика єдиного офісу з розподілення на Joint Allocation Office

З 21 квітня, як пише видання, Україна зможе експортувати електроенергію тільки до Польщі - до 75 МВт та до Молдови - до 650 МВт.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна розпочала експорт електроенергії до Словаччини 17 квітня в обсязі 200 МВт щогодини.

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