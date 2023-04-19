Україна незабаром призупинить експорт електроенергії до Словаччини

Україна припинить експорт електроенергії до Словаччини 21 квітня. Розподілена пропускна спроможність за цим напрямом - 0 МВт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ExPro .

Як відзначають джерела видання, Україна не може нарощувати експорт електроенергії в країни Європейського Союзу через відсутність спільних аукціонів з розподілу пропускної спроможності.

Раніше Україна мала домовленість з країнами ЄС, серед яких Польща, Словаччина й Угорщина щодо того, що пропускна спроможність буде розподілятись з використанням майданчика єдиного офісу з розподілення на Joint Allocation Office

З 21 квітня, як пише видання, Україна зможе експортувати електроенергію тільки до Польщі - до 75 МВт та до Молдови - до 650 МВт.