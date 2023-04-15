Україна відновить експорт електроенергії ще до однієї країни ЄС

Україна з понеділка, 17 квітня, розпочне експорт електроенергії до Словаччини в обсязі 200 МВт щогодини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Укренерго ".

Нагадаємо, експорт електроенергії з України відновився з 11 квітня і наразі триває у Польщу та Молдову та здійснюється виключно за умови першочергового забезпечення українських споживачів.

На аукціоні було розподілено 100% доступної пропускної спроможності у цьому напрямку серед чотирьох учасників.

Яка зазначили в прес-службі, був проведений аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів у напрямку Словаччини.

Дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу наразі складає 400 МВт. "Укренерго" спільно з європейськими колегами працює над можливістю збільшення цього обсягу.

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