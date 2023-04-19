Украина скоро приостановит экспорт электроэнергии в Словакию

Украина прекратит экспорт электроэнергии в Словакию 21 апреля. Распределенная пропускная способность по этому направлению - 0 МВт.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ExPro .
Как отмечают источники издания, Украина не может наращивать экспорт электроэнергии в страны Европейского Союза из-за отсутствия совместных аукционов по распределению пропускной способности.
Ранее Украина имела договоренность со странами ЕС, среди которых Польша, Словакия и Венгрия о том, что пропускная способность будет распределяться с использованием площадки единого офиса по распределению на Joint Allocation Office
С 21 апреля, как пишет издание, Украина сможет экспортировать электроэнергию только в Польшу - до 75 МВт и в Молдову - до 650 МВт.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина 17 апреля начала экспорт электроэнергии в Словакию 17 апреля в объеме 200 МВт каждый час.
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