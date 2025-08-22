Україна несподівано змінила місце матчу відбору ЧС-2026: що відомо

Де зіграють "синьо-жовті"

Поєдинок відбудеться 13 жовтня в польському Кракові на стадіоні "Краковія" імені Юзефа Пілсудського, який може прийняти понад 15 тисяч уболівальників. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

Раніше місцем проведення матчу Україна – Азербайджан був вказаний Вроцлав і стадіон "Тарчинський Арена". Саме на ньому "синьо-жовті" проведуть свій перший домашній матч кваліфікації проти Франції – 5 вересня.

Таким чином, у відборі на ЧС-2026 українська команда прийме двох суперників у різних польських містах.

Остаточно ще не вирішено де відбудеться домашня гра проти Ісландії. Це буде останній поєдинок збірної України у відбірковій кампанії. Він запланований на 16 листопада (початок – о 19:00).

На виїзді – матчі в столицях

Раніше стали відомі всі міста, де команда Сергія Реброва проведе виїзні зустрічі. З Азербайджаном українці зіграють у Баку, з Ісландією – у Рейк'явіку, а з Францією – на паризькому стадіоні "Парк де Пренс".

Розклад матчів України у відборі ЧС-2026:

Україна – Франція (5 вересня, 21:45, Вроцлав)

(5 вересня, 21:45, Вроцлав) Азербайджан – Україна (9 вересня, 19:00, Баку)

(9 вересня, 19:00, Баку) Ісландія – Україна (10 жовтня, 21:45, Рейк'явік)

(10 жовтня, 21:45, Рейк'явік) Україна – Азербайджан (13 жовтня, 21:45, Краків)

(13 жовтня, 21:45, Краків) Франція – Україна (13 листопада, 21:45, Париж)

(13 листопада, 21:45, Париж) Україна – Ісландія (16 листопада, 19:00)

За підсумками групового турніру, переможець отримає пряму путівку на мундіаль, а друга команда гратиме у стикових матчах.

Фінальна частина ЧС-2026 за участю 48 збірних відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці.