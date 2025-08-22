Україна несподівано змінила місце матчу відбору ЧС-2026: що відомо

Змінилося місце проведення поєдинку четвертого туру відбіркового турніру чемпіонату світу-2026 між Україною та Азербайджаном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
Поєдинок відбудеться 13 жовтня в польському Кракові на стадіоні "Краковія" імені Юзефа Пілсудського, який може прийняти понад 15 тисяч уболівальників. Початок гри – о 21:45 за київським часом.
Раніше місцем проведення матчу Україна – Азербайджан був вказаний Вроцлав і стадіон "Тарчинський Арена". Саме на ньому "синьо-жовті" проведуть свій перший домашній матч кваліфікації проти Франції – 5 вересня.
Таким чином, у відборі на ЧС-2026 українська команда прийме двох суперників у різних польських містах.
Остаточно ще не вирішено де відбудеться домашня гра проти Ісландії. Це буде останній поєдинок збірної України у відбірковій кампанії. Він запланований на 16 листопада (початок – о 19:00).
Раніше стали відомі всі міста, де команда Сергія Реброва проведе виїзні зустрічі. З Азербайджаном українці зіграють у Баку, з Ісландією – у Рейк'явіку, а з Францією – на паризькому стадіоні "Парк де Пренс".
Розклад матчів України у відборі ЧС-2026:
За підсумками групового турніру, переможець отримає пряму путівку на мундіаль, а друга команда гратиме у стикових матчах.
Фінальна частина ЧС-2026 за участю 48 збірних відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці.
