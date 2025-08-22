Украина неожиданно сменила место матча отбора ЧМ-2026: что известно

Где сыграют "сине-желтые"

Поединок состоится 13 октября в польском Кракове на стадионе "Краковия" имени Юзефа Пилсудского, который может принять более 15 тысяч болельщиков. Начало игры - в 21:45 по киевскому времени.

Ранее местом проведения матча Украина - Азербайджан был указан Вроцлав и стадион "Тарчинский Арена". Именно на нем "сине-желтые" проведут свой первый домашний матч квалификации против Франции - 5 сентября.

Таким образом, в отборе на ЧМ-2026 украинская команда примет двух соперников в разных польских городах.

Окончательно еще не решено где состоится домашняя игра против Исландии. Это будет последний поединок сборной Украины в отборочной кампании. Он запланирован на 16 ноября (начало - в 19:00).

На выезде - матчи в столицах

Ранее стали известны все города, где команда Сергея Реброва проведет выездные встречи. С Азербайджаном украинцы сыграют в Баку, с Исландией - в Рейкьявике, а с Францией - на парижском стадионе "Парк де Пренс".

Расписание матчей Украины в отборе ЧМ-2026:

Украина - Франция (5 сентября, 21:45, Вроцлав)

(5 сентября, 21:45, Вроцлав) Азербайджан - Украина (9 сентября, 19:00, Баку)

(9 сентября, 19:00, Баку) Исландия - Украина (10 октября, 21:45, Рейкьявик)

(10 октября, 21:45, Рейкьявик) Украина - Азербайджан (13 октября, 21:45, Краков)

(13 октября, 21:45, Краков) Франция - Украина (13 ноября, 21:45, Париж)

(13 ноября, 21:45, Париж) Украина - Исландия (16 ноября, 19:00)

По итогам группового турнира, победитель получит прямую путевку на мундиаль, а вторая команда будет играть в стыковых матчах.

Финальная часть ЧМ-2026 с участием 48 сборных состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.