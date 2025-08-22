Украина неожиданно сменила место матча отбора ЧМ-2026: что известно

Изменилось место проведения поединка четвертого тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 между Украиной и Азербайджаном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.
Поединок состоится 13 октября в польском Кракове на стадионе "Краковия" имени Юзефа Пилсудского, который может принять более 15 тысяч болельщиков. Начало игры - в 21:45 по киевскому времени.
Ранее местом проведения матча Украина - Азербайджан был указан Вроцлав и стадион "Тарчинский Арена". Именно на нем "сине-желтые" проведут свой первый домашний матч квалификации против Франции - 5 сентября.
Таким образом, в отборе на ЧМ-2026 украинская команда примет двух соперников в разных польских городах.
Окончательно еще не решено где состоится домашняя игра против Исландии. Это будет последний поединок сборной Украины в отборочной кампании. Он запланирован на 16 ноября (начало - в 19:00).
Ранее стали известны все города, где команда Сергея Реброва проведет выездные встречи. С Азербайджаном украинцы сыграют в Баку, с Исландией - в Рейкьявике, а с Францией - на парижском стадионе "Парк де Пренс".
Расписание матчей Украины в отборе ЧМ-2026:
По итогам группового турнира, победитель получит прямую путевку на мундиаль, а вторая команда будет играть в стыковых матчах.
Финальная часть ЧМ-2026 с участием 48 сборных состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.
