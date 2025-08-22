Циганков може залишити "Жирону" вже в найближчі дні: де він опиниться
Вінгер іспанської "Жирони" та збірної України Віктор Циганков може залишити каталонський клуб у літнє трансферне вікно 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Х футбольного інсайдера Бена Джейкобса.
У скільки "Жирона" оцінила гравця
За інформацією інсайдера, "Жирона" готова розглядати пропозиції за Циганкова в районі 20 мільйонів євро. Це менше, ніж сума відступних, прописана в контракті футболіста, яка становить 30 мільйонів євро.
Контракт українця з клубом чинний до літа 2027 року.
Літнє трансферне вікно в європейских топ-лігах діє до 1 вересня.
Хто цікавиться Циганковим
Раніше повідомлялось про інтерес до вінгера з боку кількох англійських клубів – серед потенційних претендентів називали "Вест Хем", "Борнмут" та "Фулхем".
Transfermarkt оцінює Циганкова у 18 мільйонів євро.
Статистика українця
Циганков перейшов до іспанського клубу з київського "Динамо" у 2023 році за 5 млн євро. З того часу він провів за "Жирону" 86 матчів, забив 13 голів та віддав 19 асистів. Українець є найкращим асистентом в історії клубу в іспанській Ла Лізі.
Минулого сезону Циганков провів за "Жирону" 32 матчі у всіх турнірах, у яких забив два голи та зробив п'ять результативних передач.
У сезоні 2025/26 вінгер уже відзначився асистом у грі 1-го туру Ла Ліги проти "Райо Вальєкано" (1:3).
