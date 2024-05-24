Україна навряд чи скоро отримає від ЄС 5 млрд євро відсотків від заморожених активів РФ, - експерт

"Очевидно, ці кошти залишаться на рахунках Euroclear на довгий час. Зрештою вони можуть там залишитися назавжди або колись будуть передані Україні, або повернуті Росії. Як би там не було, ми навряд чи отримаємо ці гроші на військові потреби", - сказав експерт.

Варто зазначити, що рішення Єврокомісії про використання прибутків від заморожених активів РФ, яке було ухвалене 21 травня, стосується прибутку від активів не за весь період знаходження російських коштів під арештом, а лише з 15 лютого 2024 року.

Однак в Україні не дуже задоволені таким результатом.

"Тобто сума майже дворічних доходів залишається для потреб Euroclear як буфер, покриття теоретичних юридичних ризиків, на які Euroclear очікує від Росії", - заявила заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра в коментарі РБК-Україна.