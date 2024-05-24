Украина вряд ли скоро получит от ЕС 5 млрд евро процентов от замороженных активов РФ, - эксперт

Украина вряд ли в ближайшее время получит доходы от замороженных в Европе российских активов за 2022-2023 годы в сумме более 5 млрд долларов.
Такое мнение высказал глава аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий в комментарии для РБК-Украина.
"Очевидно, эти средства останутся на счетах Euroclear на долгое время. В конце концов они могут там остаться навсегда или когда-нибудь будут переданы Украине, или возвращены России. Как бы то ни было, мы вряд ли получим эти деньги на военные нужды", - сказал эксперт.
Следует отметить, что решение Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных активов РФ, принятое 21 мая, касается прибыли от активов не за весь период нахождения российских средств под арестом, а только с 15 февраля 2024 года.
Однако в Украине не очень довольны таким результатом.
"То есть сумма почти двухлетних доходов остается для нужд Euroclear как буфер, покрытие теоретических юридических рисков, которых Euroclear ожидает от России", - заявила заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая в комментарии РБК-Украина.
Страны Запада заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 млрд долларов. Полученную от них прибыль предлагают использовать для помощи Украине.
Недавно сообщалось, что бельгийский депозитарий Euroclear примет решение о конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины в ближайшие недели.
А 21 мая Европейский союз одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов России.
Более подробно о перспективе получения Украиной замороженных активов РФ и процентов от них читайте в материале РБК-Украина "Выплата процентов от замороженных активов России. Почему Украине не очень подходит вариант от ЕС".
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