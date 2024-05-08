Рішення про конфіскацію активів РФ ухвалять найближчими тижнями, - глава Euroclear
Бельгійський депозитарій Euroclear ухвалить рішення про конфіскацію заморожених активів РФ на користь України вже найближчими тижнями.
Про це заявила виконавчий директор Euroclear Валері Убрен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на L'Echo.
Зазначається, що Єврокомісія зможе отримати до 89% доходів, що залишаться після сплати податків.
"Рішення має бути прийняте найближчими тижнями. Сума перебуватиме в інтервалі між 87% і 89% від усіх доходів від російських активів після сплати податків", - заявила Убрен.
Вона також зазначила, що загальна сума доходів від заблокованих активів становитиме 2-3 млрд євро залежно від процентних ставок.
За її словами, конфіскація суверенних російських активів, заморожених на майданчику Euroclear, може завдати удару по фінансових ринках. Крім того, як повідомила Убрен, депозитарій веде понад 100 позовів у російських судах до російських інвесторів, які вимагають повернути заблоковані через санкції кошти.
Заморожені активи РФ можуть передати Україні
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни Заходу заморозили близько 300 млрд. доларів російських активів. Програму конфіскації активів практично відкинуто, оскільки такі дії можуть бути незаконними. Водночас, розглядається можливість використання прибутку або відсотків від цих активів для підтримки України.
За даними ряду джерел, остаточне рішення про використання коштів РФ буде ухвалено на саміті G7 в Італії у червні.
Катаріна Матернова, посол ЄС в Україні вважає, що до кінця 2024 року Україна зможе скористатися російськими активами, замороженими Заходом. При цьому частина країн Європейського союзу можуть відмовитися від плану щодо використання прибутку від заморожених активів Росії для купівлі зброї для України.
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