Рішення про конфіскацію активів РФ ухвалять найближчими тижнями, - глава Euroclear

Бельгійський депозитарій Euroclear ухвалить рішення про конфіскацію заморожених активів РФ на користь України вже найближчими тижнями.

Про це заявила виконавчий директор Euroclear Валері Убрен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на L'Echo .

Зазначається, що Єврокомісія зможе отримати до 89% доходів, що залишаться після сплати податків.

"Рішення має бути прийняте найближчими тижнями. Сума перебуватиме в інтервалі між 87% і 89% від усіх доходів від російських активів після сплати податків", - заявила Убрен.

Вона також зазначила, що загальна сума доходів від заблокованих активів становитиме 2-3 млрд євро залежно від процентних ставок.

За її словами, конфіскація суверенних російських активів, заморожених на майданчику Euroclear, може завдати удару по фінансових ринках. Крім того, як повідомила Убрен, депозитарій веде понад 100 позовів у російських судах до російських інвесторів, які вимагають повернути заблоковані через санкції кошти.