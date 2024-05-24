Україна навряд чи скоро отримає від ЄС 5 млрд євро відсотків від заморожених активів РФ, - експерт
Україна навряд чи найближчим часом отримає доходи від заморожених у Європі російських активів за 2022-2023 роки в сумі понад 5 млрд доларів.
Таку думку висловив голова аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій в коментарі для РБК-Україна.
"Очевидно, ці кошти залишаться на рахунках Euroclear на довгий час. Зрештою вони можуть там залишитися назавжди або колись будуть передані Україні, або повернуті Росії. Як би там не було, ми навряд чи отримаємо ці гроші на військові потреби", - сказав експерт.
Варто зазначити, що рішення Єврокомісії про використання прибутків від заморожених активів РФ, яке було ухвалене 21 травня, стосується прибутку від активів не за весь період знаходження російських коштів під арештом, а лише з 15 лютого 2024 року.
Однак в Україні не дуже задоволені таким результатом.
"Тобто сума майже дворічних доходів залишається для потреб Euroclear як буфер, покриття теоретичних юридичних ризиків, на які Euroclear очікує від Росії", - заявила заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра в коментарі РБК-Україна.
Заморожені активи РФ
Країни Заходу заморозили активи Центрального банку Росії на суму близько 300 млрд доларів. Отриманий від них прибуток пропонують використати для допомоги Україні.
Нещодавно повідомлялося, що бельгійський депозитарій Euroclear ухвалить рішення про конфіскацію заморожених активів РФ на користь України вже найближчими тижнями.
А 21 травня Європейський союз схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів Росії.
Більш детально про перспективу отримання Україною заморожених активів РФ і відсотків від них читайте у матеріалі РБК-Україна "Виплата відсотків від заморожених активів Росії. Чому Україні не дуже підходить варіант від ЄС".
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