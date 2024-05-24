Украина вряд ли скоро получит от ЕС 5 млрд евро процентов от замороженных активов РФ, - эксперт

Украина вряд ли в ближайшее время получит доходы от замороженных в Европе российских активов за 2022-2023 годы в сумме более 5 млрд долларов.

"Очевидно, эти средства останутся на счетах Euroclear на долгое время. В конце концов они могут там остаться навсегда или когда-нибудь будут переданы Украине, или возвращены России. Как бы то ни было, мы вряд ли получим эти деньги на военные нужды", - сказал эксперт.

Следует отметить, что решение Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных активов РФ, принятое 21 мая, касается прибыли от активов не за весь период нахождения российских средств под арестом, а только с 15 февраля 2024 года.

Однако в Украине не очень довольны таким результатом.

"То есть сумма почти двухлетних доходов остается для нужд Euroclear как буфер, покрытие теоретических юридических рисков, которых Euroclear ожидает от России", - заявила заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая в комментарии РБК-Украина.