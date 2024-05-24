Украина вряд ли скоро получит от ЕС 5 млрд евро процентов от замороженных активов РФ, - эксперт
Украина вряд ли в ближайшее время получит доходы от замороженных в Европе российских активов за 2022-2023 годы в сумме более 5 млрд долларов.
Такое мнение высказал глава аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий в комментарии для РБК-Украина.
"Очевидно, эти средства останутся на счетах Euroclear на долгое время. В конце концов они могут там остаться навсегда или когда-нибудь будут переданы Украине, или возвращены России. Как бы то ни было, мы вряд ли получим эти деньги на военные нужды", - сказал эксперт.
Следует отметить, что решение Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных активов РФ, принятое 21 мая, касается прибыли от активов не за весь период нахождения российских средств под арестом, а только с 15 февраля 2024 года.
Однако в Украине не очень довольны таким результатом.
"То есть сумма почти двухлетних доходов остается для нужд Euroclear как буфер, покрытие теоретических юридических рисков, которых Euroclear ожидает от России", - заявила заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая в комментарии РБК-Украина.
Замороженные активы РФ
Страны Запада заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 млрд долларов. Полученную от них прибыль предлагают использовать для помощи Украине.
Недавно сообщалось, что бельгийский депозитарий Euroclear примет решение о конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины в ближайшие недели.
А 21 мая Европейский союз одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов России.
Более подробно о перспективе получения Украиной замороженных активов РФ и процентов от них читайте в материале РБК-Украина "Выплата процентов от замороженных активов России. Почему Украине не очень подходит вариант от ЕС".
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