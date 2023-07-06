Україна націоналізувала літак підсанкційної корпорації "Ростех"

Вищий антикорупційний суд задовольнив ще один позов Міністерства юстиції про передачу в дохід України майна підсанкційної російської корпорації "Ростех". Мова йде про вантажно-пасажирський літак АН-140-100 вартістю майже 150 млн гривень.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення Росії повітряне судно передали українському держпідприємству "Антонов" для здійснення технічних налаштувань, випробувань та подальшого повернення до РФ.

За даними слідства, російський літак перебував на балансі московського "Авіаційного комплексу ім. С.В. Іллюшина", який входить до структури "Ростеха" та є провідним виробником військової авіатехніки РФ.

Саме ця компанія постачає бойові літаки для армії Росії, яка воює проти України.

Наразі слідчі СБУ розслідують дії керівництва цієї компанії за ст. 110-2 Кримінального кодексу (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України).

Націоналізація російських активів

В Україні йде процес націоналізації російських активів. Зокрема, нещодавно Верховна рада дозволила націоналізувати банки, які належать особам, які потрапили під санкції. Це рішення дозволить спростити привласнення "Сенс Банку" (Альфа-Банк).

Зазначимо, що власниками банку є олігархи Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов. При цьому російські олігархи не можуть продати свої частки в "Сенс Банку", адже проти них введено санкції України та Заходу.

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