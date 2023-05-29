Націоналізувати "Сенс Банк" (Альфа-Банк) буде легше: Рада ухвалила важливе рішення

Верховна рада дозволила націоналізувати банки, які належать особам, які потрапили під санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка .

За таке рішення проголосувало 305 парламентарів.

Таким чином, Нацбанку надають повноваження за певних обставин, пов’язаних із застосуванням санкцій до банку та/або власників істотної участі у банку, ухвалювати рішення про:

заборону підсакційній особі набувати або збільшувати істотну участь в банку;

відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (який не визначений системно важливим) або про виведення з ринку системно важливого банку (націоналізація).

До чого тут "Сенс Банк"?

"Сенс Банк" (раніше - Альфа-Банк) - це найбільший в Україні банк, що належить підсанкційним особам. Його власниками є олігархи Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.

У березні НБУ визнав небездоганною ділову репутацію акціонерів "Сенс Банка" та заборонив їм брати участь в управління банком.

При цьому російські олігархи не можуть продати свої частки в "Сенс Банку", адже проти них введено санкції України та Заходу.

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