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Украина национализировала самолет подсанкционной корпорации "Ростех"

Фото: Украина национализировала самолет подсанкционной корпорации "Ростех" (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина национализировала самолет подсанкционной российской корпорации "Ростех", которая являетйся одним из крупнейших производителей военной авиатехники страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил еще один иск Министерства юстиции о передаче в доход Украины имущества подсанкционной российской корпорации "Ростех". Речь идет о грузопассажирском самолете АН-140-100 стоимостью почти 150 млн гривен.

Отмечается, что до полномасштабного вторжения России воздушное судно было передано украинскому госпредприятию "Антонов" для осуществления технических настроек, испытаний и последующего возвращения в РФ.

По данным следствия, российский самолет находился на балансе московского "Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина", который входит в структуру "Ростеха" и является ведущим производителя военной авиатехники РФ.

Именно эта компания поставляет боевые самолеты для армии России, которая воюет против Украины.

Следователи СБУ расследуют действия руководства этой компании по ст. 110-2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины).

Национализация российских активов

В Украине идет процесс национализации российских активов. В частности, недавно Верховная рада разрешила национализировать банки, которые принадлежат попавшим под санкции лицам. Это решение позволит упростить присвоение "Сенс Банка" (Альфа-Банк).

Отметим, что владельцами банка являются олигархи Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов. При этом российские олигархи не могут продать свои доли в "Сенс Банке", ведь против них введены санкции Украины и Запада.

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Служба безопасности УкраиныРостех