Україна націоналізувала активи російського олігарха на 2 млрд гривень

Як повідомляється, за матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі в дохід України ПрАТ "Вінницяпобутхім", яким володів олігарх з Росії Віктор Кононов.



Відповідно до матеріалів провадження на цьому підприємстві вироблялася косметична продукція та побутова хімія таких брендів як "Ушастый нянь", «Мистер чистер", "Sarma" тощо.

Мова йде про передачу на користь держави 100% акцій компанії, а також усіх її банківських рахунків, промислових потужностей, транспорту та нерухомості.

Загальна вартість націоналізованих активів провідного виробника побутової хімії в Україні становить понад 2 млрд гривень.

Встановлено, що Кононов є гендиректором та одним з бенефіціарних власників підсанкційної компанії РФ "Невская косметика", якій належали активи вінницького підприємства.

Сам російський мільярдер є публічним прихильником війни проти України та одним з ключових "донорів" бюджету країни-агресора.

Щоб приховати від націоналізації продукцію вінницької філії, топменеджмент компанії Кононова намагався вивезти її з України як гуманітарні вантажі.

Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили оборудку і заблокували її у липні 2022 року.

Наразі триває розслідування, яке було розпочато за трьома статтями Кримінального кодексу України: