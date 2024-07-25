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Україна націоналізувала активи російського олігарха на 2 млрд гривень

Фото: ПрАТ "Вінницяпобутхім" (з відкритих джерел)
Автор: Тетяна Степанова

Україна націоналізувала одного російського олігарха Віктора Кононова на суму 2 млрд гривень. Мова про ПрАТ "Вінницяпобутхім".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Як повідомляється, за матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі в дохід України ПрАТ "Вінницяпобутхім", яким володів олігарх з Росії Віктор Кононов.
 
Відповідно до матеріалів провадження на цьому підприємстві вироблялася косметична продукція та побутова хімія таких брендів як "Ушастый нянь", «Мистер чистер", "Sarma" тощо.

Мова йде про передачу на користь держави 100% акцій компанії, а також усіх її банківських рахунків, промислових потужностей, транспорту та нерухомості.

Загальна вартість націоналізованих активів провідного виробника побутової хімії в Україні становить понад 2 млрд гривень.

Встановлено, що Кононов є гендиректором та одним з бенефіціарних власників підсанкційної компанії РФ "Невская косметика", якій належали активи вінницького підприємства.

Сам російський мільярдер є публічним прихильником війни проти України та одним з ключових "донорів" бюджету країни-агресора.

Щоб приховати від націоналізації продукцію вінницької філії, топменеджмент компанії Кононова намагався вивезти її з України як гуманітарні вантажі.

Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили оборудку і заблокували її у липні 2022 року.

Наразі триває розслідування, яке було розпочато за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);
  • ч. 1 ст. 388 (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації);
  • ч. 1 ст. 445 (незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала).

Україна націоналізовує активи російських олігархів

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що Україна зібралася націоналізувати шість підприємств, серед яких два трубні заводи, пов'язані з російським олігархом Мироном Горіловським.

Також Минулого року Вищий антикорупційний суд конфіскував українські активи російського мільярдера, екс-голови інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех" Михайла Шелкова.

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