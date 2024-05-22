Україна націоналізує два трубні заводи, які пов'язані з російським олігархом Горіловським

Україна зібралася націоналізувати шість підприємств, серед яких два трубні заводи, пов'язані з російським олігархом Мироном Горіловським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Зазначається, що Міністерством юстиції України подано позов до Вищого антикорупційного суду про застосування до співвласників російської корпорації "Група Поліпластик" санкції - стягнення в дохід держави активів. Йдеться про шість українських підприємств, серед яких два трубні заводи.

У прокуратурі повідомили, що російська корпорація є великим промисловим конгломератом, який спеціалізується на виробництві високотехнологічних полімерних труб і композитних полімерних матеріалів, що мають широке коло застосування. При цьому власники цієї корпорації підтримують загарбницьку політику Росії.

"Вони матеріально-технічно забезпечують функціонування окупаційних адміністрацій півострова Крим, беруть участь у розробці композитного матеріалу для вдосконалення зразка стрілецької зброї, яка поставляється на замовлення міністерства оборони РФ. Здійснюють постачання полімерів на підприємства військово-промислового комплексу РФ", - пояснили в Офісі генпрокурора.

Мирон Горіловський

Варто зазначити, що "Група Поліпластик" є російським транснаціональним конгломератом, одним із найбільших підприємств хімічної промисловості в Європі.

А Горіловський є головою ради директорів ТОВ "Група Поліпластик". Раніше Горіловський заявляв журналістам, що його заводи виробляють половину всіх пластикових труб у РФ.