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Україна націоналізує два трубні заводи, які пов'язані з російським олігархом Горіловським

Україна, Середа 22 травня 2024 15:40
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Україна націоналізує два трубні заводи, які пов'язані з російським олігархом Горіловським Архівне фото: Мирон Горіловський (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Україна зібралася націоналізувати шість підприємств, серед яких два трубні заводи, пов'язані з російським олігархом Мироном Горіловським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Зазначається, що Міністерством юстиції України подано позов до Вищого антикорупційного суду про застосування до співвласників російської корпорації "Група Поліпластик" санкції - стягнення в дохід держави активів. Йдеться про шість українських підприємств, серед яких два трубні заводи.

У прокуратурі повідомили, що російська корпорація є великим промисловим конгломератом, який спеціалізується на виробництві високотехнологічних полімерних труб і композитних полімерних матеріалів, що мають широке коло застосування. При цьому власники цієї корпорації підтримують загарбницьку політику Росії.

"Вони матеріально-технічно забезпечують функціонування окупаційних адміністрацій півострова Крим, беруть участь у розробці композитного матеріалу для вдосконалення зразка стрілецької зброї, яка поставляється на замовлення міністерства оборони РФ. Здійснюють постачання полімерів на підприємства військово-промислового комплексу РФ", - пояснили в Офісі генпрокурора.

Мирон Горіловський

Варто зазначити, що "Група Поліпластик" є російським транснаціональним конгломератом, одним із найбільших підприємств хімічної промисловості в Європі.

А Горіловський є головою ради директорів ТОВ "Група Поліпластик". Раніше Горіловський заявляв журналістам, що його заводи виробляють половину всіх пластикових труб у РФ.

Україна конфісковує активи росіян

З початку війни в Україні правоохоронні органи стали активно займатися конфіскацією майна, яке належить росіянам. Особливо це стосується тих осіб, які є наближеними до влади РФ.

Минулого року Вищий антикорупційний суд конфіскував українські активи російського мільярдера, екс-голови інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех" Михайла Шелкова.

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