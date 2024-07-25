Украина национализировала активы российского олигарха на 2 млрд гривен

Украина национализировала одного российского олигарха Виктора Кононова в сумме 2 млрд гривен. Речь о ЧАО "Винницабытхим".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
Как сообщается, по материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в доход Украины ЧАО "Винницабытхим", которым владел олигарх из России Виктор Кононов.
Согласно материалам производства на этом предприятии производилась косметическая продукция и бытовая химия таких брендов как "Ушастый нянь", "Мистер чистер", "Sarma" и т.д.
Речь идет о передаче в пользу государства 100% акций компании, а также всех ее банковских счетов, промышленных мощностей, транспорта и недвижимости.
Общая стоимость национализированных активов ведущего производителя бытовой химии в Украине составляет более 2 млрд гривен.
Установлено, что Кононов - гендиректор и один из бенефициарных владельцев подсанкционной компании РФ "Невская косметика", которой принадлежали активы винницкого предприятия.
Сам российский миллиардер является публичным сторонником войны против Украины и одним из ключевых "доноров" бюджета страны-агрессора.
Чтобы скрыть от национализации продукцию винницкого филиала, топ-менеджмент компании Кононова пытался вывезти ее из Украины как гуманитарные грузы.
Сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили сделку и заблокировали ее в июле 2022 года.
В настоящее время продолжается расследование, начатое по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
Напомним, недавно мы сообщали, что Украина собралась национализировать шесть предприятий, среди которых два трубных завода, связанных с российским олигархом Мироном Гориловским.
Также в прошлом году Высший антикоррупционный суд конфисковал украинские активы российского миллиардера, экс-главы инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех" Михаила Шелкова.
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