Україна наростить виробництво дронів та далекобійної зброї у 2025 році, - Умєров

"Ми вже інвестували 4 мільярди доларів у розвиток української промисловості, а наступного року плануємо збільшити фінансування. Наш пріоритет - розробка вітчизняних дронів та далекобійної зброї, включно з балістичними ракетами", - сказав Умєров.

За словами міністра, Україна працює над залученням іноземних партнерів до створення спільних підприємств для розвитку оборонної індустрії. Важливими елементами є укладення багаторічних контрактів на виробництво, постачання та технічне обслуговування озброєння. Це дозволить задовольняти потреби українських військових на довгострокову перспективу.

Участь у цьогорічному форумі взяли понад 280 компаній. Як зазначили в Міноборони, були укладені нові угоди, які посилять оборонні можливості України.