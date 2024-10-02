Украина нарастит производство дронов и дальнобойного оружия в 2025 году, - Умеров

"Мы уже инвестировали 4 миллиарда долларов в развитие украинской промышленности, а в следующем году планируем увеличить финансирование. Наш приоритет - разработка отечественных дронов и дальнобойного оружия, включая баллистические ракеты", - сказал Умеров.

По словам министра, Украина работает над привлечением иностранных партнеров к созданию совместных предприятий для развития оборонной индустрии. Важными элементами являются заключение многолетних контрактов на производство, поставки и обслуживание вооружения. Это позволит удовлетворять потребности украинских военных в долгосрочной перспективе.

Участие в форуме приняли более 280 компаний. Как отметили в Минобороны, были заключены новые соглашения, усиливающие оборонные возможности Украины.