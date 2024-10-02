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Украина нарастит производство дронов и дальнобойного оружия в 2025 году, - Умеров

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина в следующем году планирует увеличить производство оружия. Речь идет о дронах и дальнобойном оружии, в частности баллистических ракетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Рустема Умерова на Международном форуме оборонных индустрий (DFNC2).

"Мы уже инвестировали 4 миллиарда долларов в развитие украинской промышленности, а в следующем году планируем увеличить финансирование. Наш приоритет - разработка отечественных дронов и дальнобойного оружия, включая баллистические ракеты", - сказал Умеров.

По словам министра, Украина работает над привлечением иностранных партнеров к созданию совместных предприятий для развития оборонной индустрии. Важными элементами являются заключение многолетних контрактов на производство, поставки и обслуживание вооружения. Это позволит удовлетворять потребности украинских военных в долгосрочной перспективе.

Участие в форуме приняли более 280 компаний. Как отметили в Минобороны, были заключены новые соглашения, усиливающие оборонные возможности Украины.

 

Производство украинского оружия

Во время полномасштабной войны Украина нарастила темпы производства отечественного оружия. Речь идет о беспилотниках разных типов, боеприпасах, бронированной технике. По словам президента Владимира Зеленского, Украина может производить 4 млн дронов в год.

В Украине также ведется разработка новых типов вооружения. Во время войны в Украине были созданы морские дроны, несколько роботизированных систем, а также дальнобойное оружие.

Ранее Зеленский заявил об успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляныця". Он также сообщил о разработке украинской баллистики. По словам президента, отечественная баллистическая ракета успешно прошла летные испытания.

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Рустем УмеровОружие в УкраинеРакетыДрони