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Україна нарощує виробництво всіх видів озброєнь, - Кулеба

Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Український військово-промисловий комплекс активно нарощує виробництво всіх видів озброєнь, щоб надалі менше залежати від союзників.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

"Що стосується можливих подій у 2024 році (після президентських виборів у США - ред.), то нам доведеться почекати і подивитися. Але ми готуємося, тому що не можемо дозволити собі залежати виключно від американської підтримки. Тому ми зараз вкладаємо величезні кошти у власне виробництво всіх видів озброєнь, значно нарощуємо обсяги випуску та мілітаризуємо нашу економіку”, - зазначив Кулеба.

Виробництво озброєння в Україні

Нагадаємо, раніше Камишін заявляв, що Україна суттєво наростила власне виробництво снарядів, але цього замало для потреб наших воїнів.

Також нещодавно стало відомо, що "Українська оборонна промисловість" та німецький оборонний концерн Rheinmetall створили спільне підприємство. На ньому обслуговуватимуть та ремонтуватимуть техніку, яку передали Україні західні союзники.

Нагадаємо, 29 вересня у Києві відбувся перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1). Захід об'єднав 252 компанії із понад 30 країн.

У ході форуму президент України Володимир Зеленський оголосив про створення альянсу оборонних індустрій та спецфонду в оборонній сфері. Його наповнять грошима за російськими активами та дивідендами від державних оборонних активів.

Загалом до створеного з ініціативи України Альянсу оборонних індустрій вже приєдналися 59 іноземних компаній із 23 країн світу.

 

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