Украина наращивает производство дальнобойных дронов и ракет, - Минобороны

Об этом рассказал первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Укринформу".

"Очень хочу отметить производство дальнобойных дронов. Думаю, вы регулярно видите в новостях результаты ударов по военным объектам агрессора. Ударные дроны дальнего радиуса действия на сегодня являются определенной заменой для дальнобойных ракет", - рассказал Гаврилюк.

По его словам, сейчас в Украине особое внимание уделяется скорейшей реализации отечественных программ производства дальнобойного оружия. В частности, речь о ракетах и дронах.

"Это то оружие, которое будет серьезным аргументом Украины. Нам нужно оружие защиты и сдерживания", - считает заместитель министра обороны.

Производство оружия в Украине

Президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что с начала полномасштабной войны производство собственного вооружения в Украине существенно возросло. Если раньше доля отечественного производства составляла менее 10%, то сейчас она достигла 34% от общего объема.

В частности, украинские морские безэкипажные катера Sea Baby и MAGURA V5 доказали свою эффективность в Черном море, нанося значительные потери российскому флоту. В сфере ракетного вооружения Украина успешно использует "Нептуны", которыми был уничтожен крейсер "Москва".