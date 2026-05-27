Україна нарощує свою присутність в Африці за допомогою дипмісій: Сибіга розкрив деталі

У вівторок, 26 травня, Сибіга взяв участь у форумі “Україна - Африка: Минуле, сучасне і майбутнє взаємин”, який відбувся з нагоди Дня Африки у приміщенні Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС.

На форумі дипломат розповів про величезний потенціал низки арфиканських країн, який Україна готова допомогти розкрити. За його словами, ХХІ століття - без перебільшення століття Африки, а той, хто продовжує дивитися на континент крізь застарілі стереотипи, приречений програти майбутнє.

"Африка сьогодні - це динаміка. Це понад 4% щорічного економічного зростання. Це колосальні природні ресурси, необхідні для глобального технологічного переходу. Але найголовніше - це людський капітал", - цитує пресслужба Сибігу.

У матеріалі також зазначається, що Україна прагне бути надійним, передбачуваним та вигідним партнером у часи "Африканського Відродження".

Україна наростила дипмісії

Як повідомив очільник МЗС, за останні роки Україна відкрила в африканських країнах 8 посольств, загалом же кількість дипмісій зросла до 18.

Ще планується відкриття посольства України в Замбії та Генерального консульства України в Кейптауні.

Сибіга зазначив, що Україна планує посилити економічні відносини із африканськими країнами. Київ готовий вивести торгівлю на новий рівень.

Ще Україна готова ділитися технологічними рішеннями, яких так потребують африканські країни, а також досвідом ведення війни та захистом від нападів країн-агресорок.

РФ вербує африканців

У пресслужбі також згадали той факт, коли Росія вербує чоловіків з країн Африки та відправляє їх на "спеціальну військову операцію". Дуже часто так звані найманці самі не знають, куди йдуть: спочатку їм обіцяють гарну роботу, а опиняються вони на війні в Україні.

У зв'язку з цим Україна пообіцяла допомогти країнам Африки у боротьбі з дезіфнормацією та вербуванням з боку РФ.