Україна наразі абсолютно незалежна від російського ядерного палива, - міністр енергетики

На сьогодні Україна повністю незалежна від Росії у сфері ядерного палива - не закуповує ТВЕЛи і не вивозить відпрацьовані ядерні компоненти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра енергетики України Германа Галущенка в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Як заявив міністр, якщо підсумувати, то Україна на сьогодні "відрізала цю пуповину", тобто є повністю незалежною від російського ядерного палива.
"Ми ще до великої агресії Росії почали диверсифікувати постачання ядерного палива для нашої атомної генерації. Відповідно на момент, коли стався великий напад, половину всього палива ми отримували від Росії, половину від компанії Westinghouse США. Тобто за фактом ми вже диверсифікували постачання палива. Відповідно, коли почалася велика агресія, ми одразу розірвали всі угоди з Росією і спокійно бачимо, як ми можемо забезпечити себе паливом без палива ТВЕЛ. Це перший трек", - зазначив Галущенко.
Водночас міністр назвав другий трек - це те, що Україна раніше вивозила відпрацьоване ядерне паливо до Росії на переробку, але ще до повномасштабного вторгнення зупинила цей контракт.
"Ми повідомили росіян, що ми більше не будемо вивозити до них паливо. Тому що ми добудували в Україні сховище відпрацьованого палива, воно введено в експлуатацію. І це нам так само дає можливість уникнути залежності", - додав він.
Крім того, міністр підкреслив, що дуже знаковою є відповідь України на ракетний терор.
"Вони намагаються нас знищити, а українці додають генерації, і це наша відповідь тим терористам, які свідомо намагаються знищити енергогенерацію в Україні в цілому, та атомну зокрема", - сказав Галущенко.
Він зауважив, що жодна країна світу дотепер не стикалася з тими руйнуваннями і проблемами, які має Україні в енергосистемі, але міністр сподівається, що місії МАГАТЕ, які присутні на всіх українських АЕС, що знаходяться на території, підконтрольній Україні, фіксують абсолютно все, і Росія відповість за будь-які руйнування.
"Ми очікуємо, що нарешті санкції щодо атомної галузі Росії будуть застосовані і вони будуть ефективними. Проте вже зараз 1220 мегават потужності, які наростила українська енергогенерація, дає змогу відсьогодні не вимикати світла в деяких регіонах. Але все одне ми просимо споживачів ставитися до енергоспоживання з відповідальністю", - підсумував міністр енергетики.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, чому західні країни не поспішали із санкціями проти російської ядерної енергетики, як Україна пропонує вирішити це питання і хто може заблокувати обмеження проти РФ - докладніше у матеріалі РБК-Україна.
Крім того, ми писали, що Росія своїми діями допомагає просувати введення санкцій стосовно атомної енергетики в цілому і "Росатому" зокрема. Насамперед - це ядерний тероризм і абсолютно безвідповідальне поводження на захопленій Запорізькій АЕС. Про це повідомила Юлія Павицька, дослідниця KSE Institute, яка бере участь у підготовці санкційних пропозицій у групі Єрмака-Макфола.
Україна сподівається, що ситуація зміниться після узгодження десятого пакету санкцій ЄС, куди можуть включити обмеження для ядерної галузі. З такою пропозицією, як писала західна преса, вже виступили Польща та Литва.
Крім того, ми писали, які попереджувальні та каральні санкціїпропонують запровадити проти "Росатому".
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