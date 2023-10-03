Україна направить на експорт три чверті урожаю зерна, - Шмигаль

"Для внутрішніх потреб нам достатньо близько 25% зібраного зерна, решту потрібно експортувати. Бо це ресурси для фермерів, це валютна виручка для держави, це продовольство для країн, що голодують", - сказав він.

Шмигаль відзначив важливість західного маршруту експорту зерна.

"Нам потрібні широкі транзитні шляхи для експорту продовольства. Це важливо для стійкості нашої економіки. Це важливо для світу, адже це глобальна продовольча безпека", - наголосив Денис Шмигаль.

Як зазначив прем’єр-міністр, Україна розраховує на дієвість запропонованого механізму верифікації та контролю українського агроекспорту, на транзитні шляхи солідарності від ЄС, на розширення можливостей дунайських портів і на нові зернові коридори.

Зміна прогнозу

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики України вчергове підвищило прогноз врожаю зернових та олійних цього року з 76,7 млн тонн до 79,1 млн тонн з огляду на кращу врожайність основних культур.

Зокрема, цього року українські аграрії можуть зібрати близько 57,5 млн тонн зернових та 21,6 млн тонн олійних.

За попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2023 році аграрії зможуть зібрати зернових у таких обсягах: пшениці - 21,7 млн тонн, ячменю - 5,7 млн тонн та кукурудзи - 28,5 млн тонн.

НБУ у своєму базовому прогнозі виходить із того, що зерновий коридор не функціонуватиме до кінця війни. За прогнозом НБУ, українські агроекспортери зможуть вивезти протягом усього маркетингового року, тобто з липня до червня наступного року, "всю продукцію, спрямовану на експорт".